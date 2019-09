Gaat ineens een verontrustend screenshotje rond op de socialen met info over de hond (*) van Lil' Kleine - Bowgie. Dat makkertje stond tot voor kort op alle foto's en was te zien in alle filmpjes en ineens issie van de aardbodem de sociale media verdwenen. Dat snappen we ook wel, want die Kleine heeft een kind, een Lamborghini Urus en een abonnement op het Okura. Doe desalniettemin maar effe een foto van je hond met De Telegraaf van vandaag, Kleine. Je weet wel, net als Heineken. Dan kan Dierenpoes weer rustig slapen.