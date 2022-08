Kijk dat is nog eens stijl en klasse. Als ze geen mensen aan wie ze 92x hebben gevraagd weg te wezen meer overhoop mogen schieten met een waterkanon, zetten ze gewoon een borrelnotendief voor leuter. Die knaap wilde natuurlijk lekker nootjes eten en tv kijken want Samantha was de stad in, maar hij was zijn American Express Platinum Card vergeten en dus moest hij stelen & vervolgens vluchten in het riet. Hup, de politie met alle toeters en bellen er achteraan natuurlijk, brandweer erbij, ambulance, voor een bus deodorant en een pakje Duyvis, alsook een lacherig tekstje met de smalende uitsmijter: "Helaas voor de man heeft ons all-inclusive hotel geen borrelhapjes op de menukaart. Hij zal zich spoedig melden in de spoelkeuken om alle gemaakte kosten van de inzet te vergoeden..." Lekker gewerkt pikken van de politie.