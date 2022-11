7 november 2017. Geluidsfragmentje in de mail. "Francisco van Jole voerde mij, een vrouw van 23, dronken, bracht me naar zijn hotel, ging tussen mij en zijn hoteldeur staan, kleedde zich uit en ging op me liggen, ondanks dat ik nee zei. #metoo Francisco"."

Vandaag precies vijf jaar geleden.

Vijf jaar de tong van (de beruchte) Francisco van Jole in de mond van een meisje. Vijf jaar NEE. Vijf jaar uitkleden en op haar liggen. Vijf jaar JA IK HEB HET GEDAAN. Vijf jaar een gevoelige en pijnlijke kwestie. Vijf jaar ja maar het was in de privésfeer. Vijf jaar lang doodse stilte van Elfie Tromp. Vijf jaar lang roeren de hypocrietjes van BNNVARA door kak van anderen, vijf jaar neemt Francisco van Jole iedereen de maat over omgangsvormen, vijf jaar lang schrijft Francisco van Jole (slecht gelezen) stukjes over feminisme en vijf jaar lang staat een aangerand meisje te bibberen de kou, voor de deur van de integriteitscommissie van BNNVARA, want de deur is op slot.

Allemaal van harte gefeliciteerd met het Eerste Lustum van de Witte Onderbroek!