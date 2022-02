:

Ja vast. Maar dat maakt niet automatisch iedere bewering erover waar. Zeker niet als de beweerder (v/m) sternakel dronken was op dat moment. Ik denk, ze deed eraan mee, was de volgende dag weer nuchter en dacht "gatver, dat had ik eigenlijk niet willen doen". Maar aanranding? Zuip dan ook niet zoveel. En dat "dronken voeren" noemen. Kom op zeg, waar was ze zelf? If you cant stand the heat, stay out of the kitchen zei mijn Chinese oma altijd.

Uberhaupt dit hele meeToo dickpick aanranding verhaal van de laatste weken. Allemaal heel laakbaar en alles, maar wat is de rol van de vrouw? Die mis ik in deze discussie een beetje. Oke wrong timing want wie geschoren wordt etc etc. Maar dan nog. Hoe vaak vertonen vrouwen behoorlijk wervend gedrag, waarvan de bedoeling bewust onduidelijk is totdat een man actie onderneemt? Het is niet uitsluitend zwart-wit.