Ik heb nog nooit in mijn leven aan Twitter 'gedaan', evenmin als aan Facebook, en al die andere digitale 'ontmoetingsplaatsen'. Ik begrijp wel - al jaren - dat Twitter en Facebook riolen zijn waar veel gebruikers geen enkele remming meer hebben en mensen uitmaken voor alles wat vies en voos is.

Kennelijk heeft Lisa van Ginneken dat ook regelmatig meegemaakt, en keert daarom Twitter de rug toe. Ik zou zeggen: ''Good for you, Lisa'', maar is dit 'nieuws'?

Anyway, ik zou Lisa van Ginnken van harte uit willen nodigen om hier op GS te komen reageren. Ondanks dat GS van zichzelf zegt dat het ''nodeloos kwetsend en ongenuanceerd'' is oid, valt dat in de praktijk allemaal reuze mee. Hier kun je mensen niet zo maar uitschelden etc. Dan word je onherroepelijk gejorist en bij herhaling verbannen.

Lisa zal het hier ook niet makkelijk krijgen, maar dat is omdat ze D66er is, niet omdat ze transgender is of wat dan ook. Ik zou zeggen: meis, probeer het gewoon eens.