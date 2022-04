"had Hitler ergens een hart", vreemde uitspraak voor iemand van zijn leeftijd. Tegenwoordig hebben we een romantisch beeld van de 2e WO is mij recentelijk opgevallen. Series als "Band of Brothers" en films als "the pianoman" (en vele anderen) hebben een beeld geschapen van heroische overleving. De Balkanoorlog hebben we, samen met het fotorolletje, gewoon en beetje overgeslagen. Alle overige oorlogen zijn gewoon ver weg, en daarbij, we komen vrede en democratie brengen dus het zal wel een beetje meevallen met die colaterale schade.

Maar oh jee, als er een tamme rat in Oekraine geraakt word is het hommeles in de hedendaagse pers. get over it, het is oorlog, net zo goor en smerig als elke voorgaande oorlog. Niet zoals ons beloofd is, online. nee, gewoon met dingen die boem doen in bewoonde gebieden, nietsontziend. Als je daadwerkelijk wil dat er een einde aan komt zijn er 2 opties: ga bemiddelen of grijp militair in (met alle gevolgen van dien). het blijven bewapenen van de muis leidt enkel tot meer en meer slachtoffers waarna je je vervolgens goed kunt voelen over het leveren van nog meer wapens.