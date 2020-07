Jumbo is top! Bij dit soeppakket is de etiket aan de voorkant verdwenen, en daar staat het op. Overigens is de diepvries seafoodmix lekkerder dan kip.

Maar heeft iemand ook het vakantie doeboek van de Jumbo gezien? Super all inclusive.

En twee jaar terug had de Jumbo, nav een vraag van twee meisjes of na het voetbal en Max, ook iets meer voor meisjes wilde maken, een kookboek in de spaaractie. Wel voortijdig afgebroken, maar je kon je hele boek compleet plakken bij de servicebalie.