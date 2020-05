Ik ben geen boomer of anderszins iemand die binnen 35 jaar ergens uit een pensioenpot zal vreten, en daarna waarschijnlijk ook niet omdat ik het niet op die manier opbouw. Dus ik ben feitelijk niet direct belanghebbende.

Wat echter wel zo is, is dat die dekkingsgraad zo kunstmatig laag is, vanwege de absurd lage rekenrente. Die is nu gemiddeld 0,6%. Dat zou dus een scenario zijn waarin het gemiddelde rendement de eerstkomende 100 jaar 0,6% per jaar zou moeten zijn om de pensioenen te kunnen betalen. Omdat de dekkingsgraad daarvan een afgeleide is, zijn die dekkingsgraden zo laag. Maar het is volstrekt onrealistisch om te voorspellen dat 0,6% rendement de eerstkomende 100 jaar ongeveer zo zal blijven. Als ze een normale, gangbare en realistische rekenrente zouden hanteren, zouden ze er al snel achter komen dat die dekkingsgraad in de meeste gevallen zodanig is, dat het geld tegen de plinten opklotst. Daar gaat ook een crisis als de huidige (wel tijdelijk) niet iets structureel aan veranderen.

Daarbij, al die jongeren (waaronder dus ikzelf, maar ik zeik niet) die nu lopen te zeiken over het leegroven van de pensioenpotten door de ouderen. Die ouderen hebben vaak gewoon 50 jaar lang fulltime gewerkt en dus pensioen opgebouwd. Die zijn niet eerst drie jaar rond de wereld wezen reizen van geld wat ze nog niet hadden op zoek naar contact met hun innerlijke zelf. En daarna parttime gaan werken omdat connectie met de emotie in de overgebleven tijd zo belangrijk was. Dus ja, die hebben meer opgebouwd. Dit was mijn spreekbeurt.