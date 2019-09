Nou jonge klimaatstakertjes van Nederland. Laten we hopen dat het een beetje opschiet met die opwarming van de aarde, want dan hoeven jullie de hongersnood van 2060 niet meer mee te maken. Het begint er namelijk steeds meer op te lijken dat de boze boomers van Cranky Hanky Krol de strijd om de pensioenpotten van Nederland gaan winnen. Niet alleen arbeiders oudewittemannenclub FNV is voor het leegroven van de grootste schat van Nederland, ook de grote pensioenfondsen zijn om. Corien Wortmann, baas van het ABP, zegt vandaag in de Telegraaf dat de spelregels voor pensioenen best versoepeld kunnen worden. Daar kunnen we allemaal heel erg ingewikkeld over doen, maar het komt er gewoon op neer dat er meer geld naar ouderen gaat en er dus minder over blijft voor jongeren. Dat zijn dezelfde jongeren die nu geen huurhuis kunnen huren en geen koophuis kunnen kopen en waar Jesse Klaver de studiefinanciering van heeft afgepakt. You have stolen our dreams, and our childhood, and also our pensioen reserves. HOW DARE YOU?





Dit moeten we niet willen