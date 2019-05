Het feit dat je een eigen mening, welk niet in lijn is met die van de partij, niet mag ventileren noch een tegenstem mag geven, al druist dit tegen je persoonlijk moraal in, zegt eigenlijk alles over hoe politiek bedreven wordt.

Wel als partij deals sluiten met andere partijen om iets door te drukken, om op een ander moment je eigen moraal, en die van de kiezers, te verkwanselen want voor wat hoort wat.

Het gaat om regeren om te regeren, niet om achter je principes te staan. In de stoelen van pluche zitten kennelijk fantastische massage apparaten, waardoor alles bijeen wordt gelogen, beloofd, vergeten en verkwanseld om die massage maar te blijven ontvangen.

Rutte, Kasja en Peggie zijn hier meesters in.. Of ze hebben gevoelige info over de rest waardoor die niet tegenstribbelen.

Overigens, kudo's voor het teruggeven van de zetel al had ik ik dit geval, GL, niet getreurd als hij de zetel had behouden en zo de machtsverhouding ietwat had getemperd.