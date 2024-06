Weet u wat nou echt doldwaas was geweest? Als Henkie Krol 25 in zwart leder geklede niffo's had opgetrommeld en met vijf SUV's door de hekken van AZC Drachten was gereden om de iPad-dief in zijn steeldievende tuighlurf te grijpen en hem vervolgens af te leveren op de stoep van Eric van der Burg, met een hele grote D (van deportatie) op zijn voorhoofd gekalkt. Dat was echt doldwaas geweest. Nu moeten we de hele dag wachten tot de Sterke Arm der Wet ingrijpt. Hup Henkie Hup! F5 F5 F5 F5