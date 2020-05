Dat doen we al jaren. Daar is die hele "mensen warmen de aarde op" onzin op gebaseerd. Dat hele waanzinsverhaal is gebaseerd op een computer model. En elke keer als de werkelijkheid afwijkt van wat we meten, zeggen we niet dat dat model verkeerd was, maar passen we het vrolijk aan aan wat we de laatste 2 jaar gezien hebben. Eerst werd het droger. Toen natter. Toen werd het weer extremer. Hockeystick curve iemand? Het zou nu 2 graden warmer moeten zijn dan in 1990.

Elementaire wetenschap. Als je het niet rechtstreeks kunt meten, dan maak je een model. En dan vergelijk je de uitkomsten met die van je model. En als dat niet klopt, klopt je model niet. Dan mag je niet naderhand met terugwerkende kracht er extra frummeltjes in hangen en zeggen dat je model klopt. Dan zul je eerst moeten wachten of de nieuwe voorspellingen nu _wel_ kloppen voordat je kunt aannemen dat je model wel klopt.

En dat brengt ons terug naar COVID, waarbij alle stabiliserende effecten vooral gebaseerd worden op de cijfers uit China. Die uiteraard van voor tot achter bij elkaar gelogen zijn. Maar dat negeren we maar even.