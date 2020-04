- Er komen steeds meer berichten dat de infectiegraad veel hoger (in landen die wél testen-testen-testen!) is dan China voor deed komen => het aantal doden is dus veel lager dan men doet voorkomen => het is dus vergelijkbaar met de seizoensgriep wordt al gezegd

- In februari 2020 had Mark 'Bejaardenruimer' Rutte direct heel groot in moeten zetten op testen-testen-en-nog-eens-testen

- Vervolgens hadden ze alle bejaarden met obesitas en 2-3 onderliggende ziekten moeten isoleren en al het (thuis)zorgpersoneel direct uit moeten rusten met beschermende kleding (IS ZELFS NU NOG STEEDS NIET GEBEURD!)

- Een lockdown was dan niet nodig geweest en dan had de economie gewoon door kunnen draaien

- Het voorgaande scenario was het allerbeste geweest en ik zal uitleggen waarom

- Een vaccin dat 100% bescherming biedt gaat er misschien wel nooit komen want het is namelijk nog nooit iemand gelukt om een goed werkend vaccin tegen welk coronavirus (er waren er velen rond, vaak verkoudheidsvirussen) dan ook te maken

- Een goed werkend vaccin maken is een onmogelijke opgave omdat het bovenste deel van het ademhalingstraject wordt beschouwd als eerste barrière van het afweersysteem en die eerste barrière is de huid. Antistoffen zitten in het bloed en niet in de huid dus een ziekteverwekker die op de huid landt kunnen die antistoffen helemaal niet bijkomen en hetzelfde geldt dus ook voor het bovenste deel van het ademhalingstraject. Er is zelfs een nog veel erger bijkomend probleem en dat is dat kandidaat-vaccins tegen een coronavirus de boel zelfs verergeren in plaats van te reduceren. Deze Australische wetenschapper (professor Ian Frazer - deze man was 1 van de ontwikkelaars van het HPV-vaccin) omschrijft het heel mooi en duidelijk: "One of the problems with corona vaccines in the past has been that when the immune response does cross over to where the virus-infected cells are it actually increases the pathology rather than reducing it," Professor Frazer said. "So that immunisation with SARS corona vaccine caused, in animals, inflammation in the lungs which wouldn't otherwise have been there if the vaccine hadn't been given." Vooral die laatste zin hè, als het niet gegeven was dan.......

Kortom we kunnen beter testen-testen-testen en verder gewoon doorgaan met ons leven. Waarom Japie en Mark daar niet voor hebben gekozen is mij een compleet raadsel maar ja alle documenten omtrent de gekozen corona-strategie zijn WOB-nietig verklaard en zullen binnenkort wel tot Staatsgeheim verklaard worden.