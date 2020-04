Geen wereld oorlog. Geen hongerwinter. Geen builenpest.

We moeten om sociale en gezondheidsredenen even in een stomme lock-down omdat Rutte en zijn RiVM de situatie initieel totaal heeft onderschat en preventieve maatregelen heeft nagelaten. En nu hij niet de Premier zijn die mensen in de gangen bij ziekenhuizen liet sterven wegens zijn bezuinigingen in de zorg.

Over twee jaar hebben we het er niet meer over. En zit Rutte er nog steeds zijn volgende crisis te veroorzaken.

Van waar de paniek?