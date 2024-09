Krijgen ze toch weer leuk opgetekend. "Het vertrouwen in de politiek en in het kabinet is ten opzichte van de afgelopen twee jaar flink toegenomen, blijkt uit het Prinsjesdagonderzoek van Ipsos I&O in opdracht van de NOS. Vooral onder laagopgeleiden is er meer vertrouwen dan de afgelopen jaren." Alsof het een soort weerbericht is dat de plaatselijke gevoelstemperatuur vermeldt, en geen KABINET VOOR EN DOOR PVV'ERS.

"Van alle Nederlanders heeft 44 procent vertrouwen in de landelijke politiek en 42 procent in het kabinet-Schoof. Vorig jaar had 33 procent vertrouwen in de politiek en slechts 24 procent in het demissionaire kabinet-Rutte IV. (...) De toename is veruit het grootst onder laagopgeleiden. Vorig jaar had slechts 17 procent van deze groep vertrouwen in het kabinet. Nu heeft 49 procent vertrouwen in het kabinet-Schoof. Ook onder middelbaar opgeleiden is het vertrouwen in het kabinet toegenomen, naar 48 procent. Onder hoogopgeleiden is het nog net zo laag als vorig jaar, 34 procent."

Heel leuk allemaal. Maar welke hoed draagt 's lands first lady Loes Meurs (29) straks op Prinsjesdag? Wat smokkelt Lientje in haar bh de kerk in? Kan Pieter zich een middag lang wel beheersen? En bovenal: gunt minister van Landbouw Femke Marije Wiersma de natie een gespleten jurk?