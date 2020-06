:

Dat komt omdat het voor een individu bijna onmogelijk en niet te betalen is om met een eigen “lijst” op individuele titel op het stembiljet te komen. Daar hebben de partijen voor gezorgd. Je moet, om een beetje kans te maken op een zetel, in meerdere districten gaan meedoen en daar dan overal ondersteuningsverklaringen ophalen, en dan ook een behoorlijke borgsom betalen die je niet terugkrijgt als niet wordt verkozen. Voor reeds gekozen kamerleden gelden die regels niet. Die hoeven geen borgsom te betalen, geen ondersteuningsverklaringen op te halen maar kunnen zo op het stembiljet. In theorie en grondwettelijk zou het makkelijk moeten kunnen, en in Thorbecke’s model was dat ook zo, je was namelijk kandidaat in en vertegenwoordiger van district. In de 19e eeuw zaten er ook vaker en meer “onafhankelijken” in de kamer die rechtstreeks waren gekozen. Tegenwoordig kun je dat vrijwel alleen worden door je van de partij af te splitsen als je eenmaal gekozen bent. Zou iedereen moeten doen, maar ja... slaven van het systeem, slaven van de partij.