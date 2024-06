AH-directeur Sonja Boelhouwer: "Onze medewerkers worden bijvoorbeeld bespuugd, geduwd of uitgescholden. Ik sprak niet lang geleden een winkelmanager die een klap had gekregen. (...) Er zijn collega’s die worden gefilmd, terwijl ze dat helemaal niet willen. Ze worden opgezocht op sociale media. " Vandaar dus die verwijdering van naambordjes, die nu vervangen wordt door "Wij zijn Team Albert Heijn". 70% van het personeel voelde zich niet langer comfortabel bij het tonen van de eigen naam. "En als je met je eigen naam wordt uitgescholden, voelt het nog persoonlijker."

Binnenkort dus naamloos gecontroleerd bij de zelfscan tijdens het stelen van zalm en koffie. "Albert Heijn verscherpt de huisregels vanwege toenemende agressie, geweld en overlast naar het personeel. De supermarktketen ontvangt jaarlijks meer dan duizend meldingen van personeel dat wordt uitgescholden, bespuugd of geslagen." Hey ja maar even he dit is toch ernstig. Dat zijn veelal heel jonge mensen op een minimumloon van Ahold dat woekerwinsten maakt tijdens hyperinflatie en energietekort. En nu dit.

Verder: "scherpen we onze huisregels aan, daarin staan nu dingen als ‘geen hond binnen’ of ‘niet roken’. Daar voegen we aan toe ‘behandel onze collega’s met respect’ en ‘hier mag niet gefilmd worden’.’’

,,Ik besef natuurlijk ook wel dat dat niet alles oplost; mensen die kwaad willen, zullen dat toch wel doen. Maar voor collega’s is het wel een steun in de rug. Vaak als het tot confrontaties komt, zeggen vervelende klanten iets als ‘wie ben jij om mij aan te spreken’. Dan wordt het erg persoonlijk. Nu kunnen we ze verwijzen naar de huisregels, naar het beleid van Albert Heijn. Onze huisregels komen ook beter zichtbaar in de winkel te hangen.’’"

De jeu is er een beetje van af en dat vinden we al heel lang in deze maatschappij.