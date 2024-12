Wat hebben Frans Timmermans, Dolf Jansen en Hamas’ fondsenwerver in de lage landen, Abou Eenarm gemeen? Nou, dat ze medeverantwoordelijk zijn voor het Israëlische beleid. Voor met name Abou Eenarm is dat natuurlijk een probleem, want voor een fondsenwerver van Hamas is het lastig aan het thuisfront uit te leggen waarom jij hebt medegewerkt aan de annexatie van een stuk Syrië door de IDF. Om nog maar van bombardementen op Gaza met bijkomend leed voor de bevolking aldaar te zwijgen. Hoewel dat laatste de ‘beste’ man niet tot de radicale openheid van de afgelopen dagen noopte.

Mocht het u nog schimmig zijn hoe een en ander in de vork steekt? Diepgravend onderzoek waarbij uw dienaren een fikse portie factcheck niet schuwden heeft uitgewezen dat dit Israelisch optreden dus helemaal niet uit zijn naam was. Zo, is dat ook weer helder!