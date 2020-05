Ik zet altijd Op1 aan terwijl ik ga slapen zodat ik wat achtergrond geluiden heb. Van de week ging het over Dalens & Krol en hun ultieme getrol. Ik sukkelde bijna in slaap maar toen ik zoveel stront hoorde barstte ik spontaan in lachen uit. Hoe kan iemand zo in en in corrupt/omkoopbaar zijn en er voor uitkomen én er mee weg komen? Overigens gun ik t m wel, sympathieke man. Misschien is dat ‘t...