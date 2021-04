Bij 50Plus is het weer eens ruzie en u raadt het al, wij zullen daar geen traan om laten. 50Plus is namelijk de allerstomste van alle stomme politieke partijen die er de afgelopen vijftien jaar in Nederland zijn opgericht, en dat wil heel wat zeggen. Een stem op 50Plus was een stem op hebzucht, op schijt aan de toekomst en op een stel beroepsquerulanten die waarschijnlijk allemaal worden uitgekotst door hun plaatselijke bingovrienden in het dorpshuis en daarom een politieke partij gaan vervelen. Het enige ideaal dat leden van 50Plus bindt, is geld afpakken van de jongere generatie om alle bejaarden met een prima pensioen nog een net ietsje meer prima pensioen te geven. Er zijn heus wel arme ouderen in Nederland, maar daar heeft 50Plus nog nooit een poot naar uitgestoken. De partij was namelijk veel te druk met het verhogen van de rekenrente, wat een ander woord is voor de huidige generatie bejaarden met de schaapjes op het droge geld geven waar ze geen recht op hebben ten koste van mensen die zich nu met een flexbaan en zonder koophuis een slag in de rondte werken. Het afgelopen jaar heeft Nederland de halve economie naar de gallemiezen geholpen uit solidariteit met de ouderen en nog houdt het gejank over de rekenrente niet op. Hoe eerder die doodzieke club van rasopportunisten als Henk Krol, Jan Nagel, Geert Dales, Liane den Haan, Norbert Klein, Leonie Sazias, Corrie van Brenk, Martin van Rooijen en al dat andere inhalige tuig naar de ratsmodee gaat hoe beter. Maak elkaar maar helemaal kapot, stelletje sneuneuzen. Good riddance.