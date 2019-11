Hallo mensen die in 1985 zijn geboren. Stel, het is 2065. Je bent 80 jaar en je wilt nou eindelijk wel eens een keer met pensioen. Maar dat kan niet, want je pensioenfonds heeft geen geld meer in kas OMDAT NIEMAND OOIT DE PENSIOENEN DURFT TE KORTEN. Denk dan nog eens even terug aan vandaag. Aan de populisten van de PvdA en GroenLinks die hun pensioensommetjes met een Jesse Klaver telraam maken, denk aan de boze bejaarden bij het CDA, denk aan Koolmees die piept dat hij 'onrust onder gepensioneerden' wil wegnemen. En denk vooral nog eens terug aan Henk Krol, die het eerst lacht en het laatst lacht en de hele tijd lacht en met zijn vier radicale zeteltjes de pensioendiscussie in dit land aan het winnen is, omdat het jou nu nog geen ene biet kan schelen.