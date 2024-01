Ingezonden Brief in de Volkskrant doet heel erg AU. Soort van rectificatie, zonder te rectificeren. Aanleiding is de ronduit stupide mezenverwisseling van den koolmees en den pimpelmees in de berichtgeving over de tuinvogeltelling dd 30 januari. Inmiddels is de fout hersteld. Maar de schande blijft. Niet weten wie kool- en wie pimpelmees is is Institutioneel Randstadisme ende exemplarisch voor de kloof Randstad/Regio (dossier). Die hele Belgenkrant al jarenlang dag op dag volkalken over klimaat, natuur, grutto's, natuur, stikstof, natuur, droogte, natuur, stomme boeren, natuur, stomme vissers, natuur, stomme automobilisten, natuur, stomme vleeseters, natuur, stomme blanke hetero's... EN DAN GOEDVERDOEMME HET VERSCHIL NIET WETEN TUSSEN EEN KOOLMEES EN EEN PIMPELMEES. Leefde Jean-Pierre Geelen nog maar...

PS: Reminder voor iedereen: Koolmezen hebben GREAT TITS