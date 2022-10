Ik blijf lekker thuis werken.

Reistijd is zonde van je tijd.

Stel: Je woont in Sint Pancras en je werkt in Hoofddorp.

De trein is dan geen optie. Je moet wel met de auto. 59km heen en 59km terug. Ring Alkmaar en over het verottePolderPlein heen file gegarandeerd. 1 uur en 20 minuten heen en 1 uur en 20 minuten terug.

15 liter Benzine of 15 liter Diesel per dag = E30,-- per dag.

Daar kan mijn kachel thuis voor stoken.

Die lekkere receptioniste krijg je toch je bed niet in. Ik blijf dus lekker thuis.