(...) Beverwijk voorziet dat de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt achteruitgaat, terwijl Dalfsen denkt dat het controleren van arbeidsomstandigheden van sekswerkers thuis moeilijker is dan in bijvoorbeeld een seksclub. Almelo is bang dat de gemeente ongewild bijdraagt aan situaties waarin een sekswerker onder druk staat."

"Hoewel sekswerk een legaal beroep is, staan veel gemeenten prostitutie vanuit huis op dit moment niet toe. Zij zijn bang voor overlast in de buurt of vinden dat ze dan te weinig zicht hebben op de veiligheid van sekswerkers.

Ja ROVERHEID wil je nou een volledig geatomiseerde belastingplantage of niet? Want door de beroeps- en doelgroepen dames en wandelaars van elkaar te scheiden maak je ook het laatste staatsondermijnende risico's onklaar - waar moeten revolutionairen elkaar nu anders nog ontmoeten?

"Zo zegt Deventer met de tijd mee te willen gaan: het traditionele bordeel maakt steeds vaker plaats voor sekswerkers die hun klanten via internet werven en thuis ontvangen. Daar is nieuwe regelgeving voor nodig.

(...) Steeds meer gemeenten staan nu al sekswerk vanuit huis toe, waaronder Rotterdam, Tilburg, Hilversum en Utrecht. Er gelden wel strenge voorwaarden: sekswerkers moeten wonen op het adres en helemaal zelfstandig werken. Ook mogen ze bijvoorbeeld niet te opzichtig adverteren of een merkbare aanloop van klanten hebben.

Sommige gemeenten hanteren heel specifieke regels. Zo wil Enschede geen sekswerkers in flats, niet in de buurt van scholen en ook niet te veel in dezelfde wijk. In de gemeente Lingewaard is sekswerk niet toegestaan vanuit huurwoningen."

Maar ook voorstanders zijn natuurlijk niet blind voor nieuwe valkuilen.

Leeuwarden: "Een pooier kan woningen huren en daar zijn sekswerkers in te werk stellen zonder dat dit in strijd is met de wet, het beleid of het bestemmingsplan."

Hilversum: ""Het is een illusie dat sekswerkers die te maken hebben met misstanden een vergunning aanvragen", reageert de gemeente Hilversum, die thuisontvangst nu al toestaat. Met een vergunningsplicht zal juist de meest kwetsbare groep in de illegaliteit verdwijnen, denkt de gemeente."

Maar wat vinden de dames er eigenlijk zelf van?

"Sekswerkers zelf zien de wet in ieder geval niet zitten. Er is veel weerstand tegen verplichte registratie, omdat niet iedereen wil dat hun baan bekend wordt. Ook zijn ze bang dat klanten worden gecriminaliseerd als sekswerkers niet over de juiste papieren beschikken."

