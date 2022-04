Zeggen dat je de "2e versie" niet gelooft, is geen rechtvaardiging om iemand te veroordelen, je bent immers de rechter niet, waarom geloof je het 1e verhaal dan wel, als je de persoon als onbetrouwbaar bestempeld kun je diezelfde persoon niet als bewijsmiddel van je mening gebruiken waarom iemand gecancelt moet worden. Dan kies je dus voor de versie die je het beste uitkomt omdat je iemand al vervelend vond.

Waar het om gaat is dat zelfs als Johan nu zegt dat het hele verhaal als grap was verteld en nul van waar was, iedereen die het een schande vindt dat nog steeds vindt. En dat is eigenlijk gebeurt, het verhaal was natuurlijk niks, maar als grap gebruikt hij 1 woordje "erin" om er een lollig te maken. Het scheelt echt maar 1 woordje. Hoe vaak zijn er geen snorretjes getekend om dronken mensen op de bank, of zelfs genitaliën, is dat dan ook niet minstens zo erg als een kaars rechtop? Of omdat dat meestal bij mannen gedaan wordt mag het dan weer wel, of gaan we werkelijk iedereen die de laatste 50 jaar een markeerstift heeft gebruikt of slagroom op een hand heeft gedaan en dan aan oor gekriebeld en dat zelf eerlijk verteld allemaal zo hardop veroordelen?

Kan allemaal als de hardst roepende groep dat wil, maar dan zie blijkbaar een ideale wereld voor je waarin grappen over sex/misbruik/ziektes dus niet meer kunnen zonder gecancelt te worden. Dat is nogal wat, een grap is geen mening, dan zou het namelijk geen grap zijn, de enige grap hiervan is dat dat nog uitgelegd moet worden. Je kunt iets een stomme, botte en foute grap vinden, maar dat doen we toch al 100 jaar zo dat dat wel moet kunnen? Wat is het alternatief dan precies? Dat niemand meer hardop een grap kan vertellen of beetje afwijkende mening kan verkondigen zonder zich zorgen te moeten maken over paria behandeling?

En die Wilfred en Angela kunnen wel blijven herhalen dat Johan dan de antenne mist wat allemaal niet kan, nee hij is het simpelweg niet eens met die situatie dat je niks mag zeggen. Iedereen afgestemd op die hele gevoelige antenne en alles binnen politiek correct keurslijf zien zij blijkbaar als de oplossing terwijl het juist het probleem is. Je hoort ze dan ook niet dat dit drama over 1 woordje is en dat het OM hier opeens tijd voor gaat maken terwijl dat natuurlijk zinloos is, terwijl een echt geval van gisteren met jaren vertraging behandeld zal worden, dat is pas de echte belediging voor slachtoffers.