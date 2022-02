Want daar gaat het werkelijk allerlaatste bastion: carnaval. "Carnaval mag weer, na twee jaar coronabeperkingen. Voor vrouwen is weinig plek in de carnavalsstichtingen, al verandert dat langzaam," opent de NRC alsof dit de enige angle is om 's lands enige traditie aan te vliegen.

"Carnaval is het feest van de omkering. De machthebbers hebben even niets te zeggen, het is de tijd dat Prins Carnaval en zijn gevolg regeren. Maar kan er van echte omkering sprake zijn als ook tijdens het feest, komende week, vrouwen geen rol van betekenis spelen? (...) Op sommige plekken, bijvoorbeeld in Roosendaal, is de nar een vrouw. Achter de schermen gaan de veranderingen verder: steeds vaker zitten vrouwen in het bestuur en ook een vrouwelijke voorzitter is niet bijzonder meer. Maar dat komt niet vaak voor."

En dat moet dus nog veel vaker voor gaan komen omdat vrouwen even grappig zijn als mannen [citation needed]. "„Het lijkt een pietluttig onderwerp, maar dat is het niet”, zegt Suzy Deurinck." Dat is het natuurlijk wel, maar desalniettemin zijn we een en al oor.

"Vlak voor de coronacrisis uitbrak, heeft ze in Bergen op Zoom op haar eigen manier geprotesteerd tegen het gebrek aan vrouwen in de carnavalsstichting: ze ging verkleed als prins op pad. "Van tevoren stond ze niet lang stil bij wat ze kon verwachten, maar de reacties schokten haar. „Mensen hadden er meteen een mening over. Sommigen vonden het grappig, anderen zeiden weer dat het een functie voor alleen mannen is. De clichés hoorde ik ook: dat ik alleen maar aandacht wilde.”"

Suzy merkt op dat mensen verwachten dat je ook meteen een kant-en-klare oplossing hebt als je ergens tegen protesteert, maar: "„Dat is niet zo. Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt en dat heb ik aangegeven.” (...) Natuurlijk zal het hier ook goed komen, maar ik zie vooralsnog weinig intelligente gesprekken."

Kijk, en dat brengt ons tot de kern van het gehele euvel: er worden TE WEINIG INTELLIGENTE GESPREKKEN GEVOERD TIJDENS CARNAVAL.

Maar even hè, als het dan toch het feest van de omkering is. Kunnen we het dan niet precies laten zoals het is, want vrouwen zijn toch al de baas in de echte wereld.

