Albert Heijn heeft contacten met overheid en ze krijgen er vast iets voor terug. Eten is te goedkoop was de boodschap. En kijk hier, we worden er langzaam voor klaar gemaakt. Zelfde als de vega/vegan producten. Dat wordt gepusht en krijgt een steeds prominentere plaats. Het tekort aan gas past ook in dit narratief. We moeten naar groene energie. Dat Putin zo onvoorspelbaar is daar hadden ze even geen rekening mee gehouden maar het ging net goed vanwege de warme winter. De hoge huizenprijzen bijna overal in europe idem. Immigratie idem. Het is een plan en we tuinen er in met open ogen.