TL;DR. De Islamitische Stichting Nederland wil een werknemer ontslaan, naar eigen zeggen omdat de Koranvertaling waar hij aan werkte niet meer in de nieuwe plannen van de stichting past. De werknemer heeft in de rechtbank echter gezegd dat hij denkt dat hij wordt ontslagen omdat de Turkse diplomaat Ömer Özgül dat wil. Dat is opmerkelijk, omdat de Nederlandse regering eerder met ISN heeft afgesproken dat Turkse diplomaten niet in het bestuur van ISN mogen zitten . Nadat GeenStijl hierover vragen stelde aan ISN, dreigde de moskeekoepel ons met een kort geding.

Hee wij van GeenStijl hebben weer een beetje NIEUWS over de grootste moskeekoepel van Nederland, namelijk ISN aka Diyanet . Kennelijk is dat belangrijk nieuws, want nog voordat wij één komma over deze zaak hadden gepubliceerd, dreigde ISN ons met een kort geding.

Op 2 juli kwamen de werknemer en vertegenwoordigers van ISN bijeen in de rechtbank in Den Haag omdat ISN de werknemer wil ontslaan en hij het daar niet mee eens is. De werknemer stelde dat hij denkt dat hij wordt ontslagen omdat de Turkse diplomaat Ömer Özgül, na adviezen van Abdulwahid van Bommel, niet tevreden zou zijn met zijn Koranvertaling. ISN beweerde voor de rechter dat Özgül slechts een externe adviseur is. Volgens de advocaat van de stichting heeft Özgül geen rol gespeeld in het voorgenomen ontslag van de werknemer.

De werknemer verklaarde voor de rechter dat hij op 9 oktober 2025 een gesprek met Ömer Özgül heeft gehad in diens werkkamer in het gebouw van de Islamitische Stichting Nederland. Daarin zou de diplomaat geklaagd hebben over de kwaliteit van zijn Koranvertaling en hebben gedreigd zijn salarisgegevens in te zien om te kijken hoeveel geld de Islamitische Stichting nu al aan het door hem geleide project kwijt was. Vervolgens werd de werknemer op 9 december meegedeeld dat ISN de activiteiten van de vertaalafdeling, waar hij werkte, wilde stopzetten. Tijdens die bespreking was volgens de werknemer Özgül niet alleen aanwezig, maar zat hij aan het hoofd van de tafel en nam als eerste het woord om te vertellen dat ISN zou stoppen met het maken van vertalingen.

Als het verhaal van de werknemer klopt, klinkt dat niet als slechts een externe adviseur, maar als iemand die directe invloed uitoefent op het personeelsbeleid. De vraag is dus of ISN zich formeel misschien houdt aan de afspraken met het ministerie van Sociale Zaken, maar deze in de praktijk misschien omzeilt. Op vragen van GeenStijl laat ISN weten: "Over individuele kwesties van werknemers en derden doen wij geen uitspraken in het openbaar, onder meer om de privacy te waarborgen van mogelijke betrokkenen. In algemene zin kan ik u mededelen dat ISN een onafhankelijke organisatie is. Die onafhankelijkheid van ISN geldt ook voor alle besluitvorming en omgang met alle werknemers. ISN herkent zich ook niet in het beeld dat uit uw vragen lijkt te volgen."

Na een kort antwoord van GeenStijl over de kwestie stuurde de advocaat van ISN ons een blafbrief: "Cliënte, de Islamitische Stichting Nederland te Den Haag, heeft mij verzocht haar belangen te behartigen en zo nodig een kort geding te starten.

Mij is gebleken dat u voornemens bent een publicatie te plaatsen met mogelijk feitelijk onjuiste informatie. Ik verzoek u de concepttekst vooraf met ons te delen en cliënte, mede gelet op de door u gemaakte fout, een aanvullende termijn van drie dagen voor wederhoor te bieden. Graag verneem ik uiterlijk vandaag om 16:00 uur uw reactie op beide punten, alsmede de contactgegevens van uw eventuele advocaat/gemachtigde." Aangezien wij in Nederland leven en niet in Turkije, heeft GeenStijl besloten dit topic gewoon te publiceren.

De rechter doet op 27 augustus uitspraak (in de arbeidsrechtszaak).