Ja sorry voor de schreeuwerige kop, maar dan klikken de mensen die hun angstaanjagende informatie liever uit YouTube-video's met instagramscreenshots van websitesecreenshots en/of door gevaarlijke gekken volgeschreven blaadjes bij de AKO halen tenminste ook. Want de plannen van de Europese Unie voor een digitaal ID worden niet in 24 secondenfilmpjes van het WEF onthuld, en ook niet door een juffrouw met een shawltje dat aan Amerikanen uitlegt dat Europa is overgenomen door de communisten van de Bill Gates Partij. Ze staan gewoon in een Kamerbrief van staatssecretaris Van Huffelen (bekend van internet) van Digitale Zaken. Maar! Dat betekent niet dat uw privacy geen gevaar loopt.

Van Huffelen is namelijk van plan in 2023 een eerste versie van een Europese ID-wallet klaar te hebben. En een Europees systeem van een wallet waarbij voor iedere burger "universeel gebruik" gemaakt wordt "van één uniek en persistent nummer" klinkt als de droom voor een Europese Superstaat Technocraat, zeker in combinatie met een dikke vette Brusselse noodknop op het internet. Het goede nieuws is dat Van Huffelen zich bewust lijkt van de gevaren en meldt dat zij zich "samen met andere lidstaten die onze waarden delen inzetten voor bescherming tegen overvraging, overidentificatie en uitsluiting." Maar ja. Het slechte nieuws is dus dat we voor bescherming tegen "overvraging, overidentificatie en uitsluiting" afhankelijk zijn van de onderhandelingskwaliteiten van Van Huffelen en "andere lidstaten die onze waarden delen" (wie zijn dat? Litouwen? Spanje? Frankrijk?).

In het documentje "Waarden, kansen en uitdagingen rond het Europese Digitale Identiteit raamwerk" worden overigens nóg twee """uitdagingen""" genoemd bij de invoeren van het digitale Europese ID: "gedwongen gebruik" en "controlesamenleving". Noem ons argwanend, maar als wij "Ik neem die zorgen serieus en verken welke maatregelen ik zou moeten treffen" lezen, zijn we niet bepaald gerustgesteld. We hebben immers nog niet zo lang geleden gezien dat onze overheid niet zo happig is op het inleveren van controlemogelijkheden. Wie liever zelf onderzoek doet, leest het (inclusief 64 pagina's tellende "verkenning van het speelveld") allemaal hierrr na. En voor iedereen die van screenshotjes houdt, zetten we na de breek de 4 """uitdagingen""" op een rijtje.

"2 euro korting op uw verzekering in ruil voor uw complete medische dossier"

"U kunt hier uw werkgeversgeschiedenis uploaden" - "Maar ik wil gewoon bowlen?"

"Computer says no"

"AUSWEIS BITTE"