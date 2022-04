De Europese Commissie bouwt aan een "crisis-respons-mechanisme" in de zogenaamde Digital Services Act (DSA). Vrij vertaald: een dikke vette Sovjetrode NOODSTOP voor het hele internet. In geval van een crisis kan de EU een unilaterale noodtoestand uitroepen en daarbij "online platforms als Facebook, Instagram en Twitter dwingen om de vrijheid van meningsuiting en online informatieverspreiding in te perken." Oh dat klinkt helemaal niet Chinees of zo. Deze nummer 27a met zwarte lijst van het EU-menu is opgedoken in uitgelekte documenten, want de DSA wordt uiteraard achter gesloten deuren geschreven - ook dat klinkt helemaal niet Chinees of zo. De definitie van een "crisis" blijft ook vaag, dus voor je het weet wordt de stekker uit je internet getrokken, 4 en 5G uitgezet en zit je achter je raam te wachten tot een staatsdrone door je straat rijdt om te vertellen wat je moet weten (en vooral te verzwijgen over wat je niet mag weten). Klinkt ook helemaal niet Chinees of zo.

Het gaat daarbij niet alleen over Facebook of Twitter, in het voorstel zit ook bijgerecht 25a waarin staat dat de Europese Commissie de macht krijgt "to treat smaller online platforms as if they were very large ones in terms of their risk mitigation obligations", oftewel: de reaguurderspanelen kunnen ook met een druk op een knop in Brussel door die levende bus haarlak Von der Leyen worden weggejorist als dit secreet decreet door het Brusselse JaKnikkersParlement komt. Een handjevol privacyclubs heeft naar aanleiding van de via Franse media gelekte documenten een statement online gezet waarin ze wat ons betreft véééééúúls te lief zijn voor deze het-klinkt-helemaal-niet-Chinees-of-zo censuurreflex, want die vragen alleen maar om een duidelijke eindtijd voor de maatregel, een betere definitie van 'een crisis' (Pandemie? Oorlog in Oekraïne? Wir Schaffen Das?) en wat er dan precies allemaal wel en niet mag (Kritiek op politiek beleid? Kritiek op de EU? Kritiek op Oekraïne? Kritiek op migratie & islam?).

Maar goed, privacyclubs op internet zijn ongeveer net zo machtig als een Chinese staatsburger tegen de Chinese staat, dus die knop: die komt er. Want de EU bestaat al dertig jaar niet meer op basis van vrijheid en democratie, maar smeedt zichzelf in het vuur van diepe crisissen tot een gestaalde dwangbuis van gecentraliseerde macht. Hee Zelensky, we zouden voorzichtig zijn met het aanpakken van die open uitnodiging om lid te worden. Voor je het weet zet die oer-Duitse Tante Sardonia je internet uit!