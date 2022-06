Woke. Hoppaa, 1 woord en daarmee heb je 99% van Nederland al meteen in de allergiestand. En terecht. Niet dat er in de basis iets mis is met bewustzijn over misstanden, hè. We zijn het er allemaal wel over eens dat de wereld beter mag. Wat verdraagzamer vooral.

Maar woke staat tegenwoordig voor die 1% schreeuwende mensen met een zeer groot minderwaardigheidsgevoel, dat zich beter probeert te voelen door zeer publiek hun zelfverklaarde hoogste morele kompas te etaleren, anderen de maat te nemen, de mond te snoeren, te cancelen en neer te halen, in de ijdele hoop zichzelf daar iets beter door te voelen (hint: lukt niet). Ze zijn allesbehalve verdraagzaam.

Man man man vrouw vrouw vrouw kruisje kruisje kruisje wat moet het toch moeilijk zijn om als woke persoon de last van de hele wereld op je schouders te dragen. Of het nu gaat om identiteit, sekswerkers, abortus, euthanasie, bovenal vooral kapitalistische witte heteroseksuele mannen, die De Schuld Van Alles Zijn. De haat, de frustratie, de woede. Met felle harde woorden bestrijden deze toetsenbordterroristjes de wereld vanaf hun Twitteraccountje.

Zeg je blank? Nee wit!! Ben je feminist? Nee TERF!! Opmerkelijk is het dat ze voor alles wat ze lief is juist hele verbloemende woorden verzinnen. Sekswerkers waren ooit prostituees, en daarvoor gewoon hoeren. Is seks met hoeren sinds de eufemismen beschaafder geworden? Vast niet.

Die woordspelletjes veranderen niets aan een concept. Een kreupele werd een invalide, de invalide werd een mens met mobiele beperkingen. Veel meer lettergrepen maar je loopt er geen meter beter van.

Een slaaf heet nu een tot slaaf gemaakte, alsof we echt zo dom waren om te denken dat een slaaf dit uit eigen initiatief werd. Nee, de term ‘tot slaaf gemaakte’ is bedacht om een beschuldiging te kunnen uiten. Het slachtofferschap by proxy wordt diep uitgemolken, geveinsd, men wentelt erin, smekend, dreigend en eisend om aandacht. Die ze nog krijgen ook. Het zijn kinderen die niet door hun ouders is afgeleerd op een negatieve manier aandacht te eisen.

Misschien wordt het tijd om die wokers met hun eigen woordspelletjes te ontwoken. Laten we beginnen met het woord woke zelf. Het staat voor wakker zijn. Terwijl ze in werkelijkheid in een droomwereld geloven, die er bovenal voor henzelf moet zijn. Ze willen een wereld met radicale empathie voor iedereen die ze zielig vinden, zonder enige empathie of tolerantie, laat staan een open gesprek, over andere denkbeelden die misschien helemaal niet ver van de hunne afstaan, alleen minder extreem.

In hun hoofd leven ze in een chaotische en emotionele staat, een mix van boosheid, frustratie, angst, wanhoop en stress. Dat is zo’n beetje de definitie van een nachtmerrie. Dan ben je niet wakker, dan ben je niet woke, dan slaap je, dan ben je een sleeper.

Alstublieft, uw ‘eufemisme’ voor woke.