Onze Westerse Wereld bestaat uit de meest vrije, vreedzame, welvarende en tolerante landen ter wereld. In de gehele menselijke geschiedenis bovendien. Westerse samenlevingen zijn de enigen ter wereld die zonder hulp van buiten slavernij afschaften; vrouwen en homo's emancipeerden; minderheden beschermden; etc. We sturen alle kinderen naar school; leggen minimumlonen vast en betalen allemaal mee aan vangnetten voor zieken, bejaarden, werklozen, immigranten, etc.

In de loop der eeuwen creëerden we democratische rechtsstaten met scheiding der machten en we introduceerden steeds meer mensenrechten; ook voor vijanden in oorlogstijd. Zelfs de meest walgelijke kinderverkrachtende seriemoordenaar krijgt een zo eerlijk mogelijk proces.

De perfecte samenleving bestaat niet, maar tot links de instituten corrumpeerde zaten we er toch best wel dicht bij. En natuurlijk moet kritiek op alles en iedereen altijd mogelijk blijven. Maar hoe reëel is "maatschappijkritiek" die de meest Vrije samenlevingen ter wereld afwijst? Hoe degelijk is die "kritiek" onderbouwd als die niet zonder censuur en overheidspropaganda overeind kan blijven? Hoe zinvol is "idealisme" gebaseerd op het ongezien haten van blanken; van mannen; van succesvolle ondernemers; van agenten?

"Woke" beoordeelt mensen niet op individuele prestaties en gedragingen, maar op groepskenmerken. De geschiedenis laat zien dat dat altijd tot rampen leidt.

Woke activisten beschermen geen minderheden tegen onze vrijheden; ze stoken die minderheden daar tegen op. Maar als al onze individuele vrijheden straks verboden zijn dan zijn die van alle individuen uit elke minderheid natuurlijk ook verdwenen. Zo werkt dat nou eenmaal, overal en altijd.

Het is geen toeval dat uitgerekend de meest genocidale religies uit de menselijke geschiedenis nu helemaal "woke" gaan. De naïeve mensjes die daar in mee gaan zullen van een hele koude kermis thuiskomen.

Want er is geen land en zelfs geen dorp of commune ter wereld waar socialisme of islam ooit tot verbeteringen leidden. Laat staan tot een vrije en tolerante samenleving zoals de onze.

Woke is je nieuwe dure goede schoenen weggooien voor je kapotte sandalen hebt gevonden. Zelfs al voor je een vuilnisbelt hebt gevonden om naar kapotte sandalen te kunnen zoeken.