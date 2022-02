Eerst even het goede nieuws: in de marge van het schrappen van bijna alle maatregelen heeft minister Kuipers gisteren aan de Kamer geschreven dat hij het wetsvoorstel voor 2G, zoals de Kamer wilde, echt in de prullenbak gooit. Daarnaast schrapt Ernst ook de plannen voor het uitbreiden van 3G naar het hoger onderwijs. Maar! Er is ook slecht nieuws natuurlijk. Ten eerste is de QR-pas zoals we die nu inmiddels kennen nog een week geldig en blijft hij daarna 'in de gereedschapskist' zitten. Bovendien schrijft Kuipers dat het het derde vinkje van Hugo de Jonges Grote QR Samenlevings Blauwdruk alsnog blijft staan. "Het wetsvoorstel voor inzet van het coronatoegangsbewijs op de arbeidsplaats wil ik aanhouden vanuit de wens nader af te wegen of het verstandig is om dit instrument ‘in de gereedschapskist’ te hebben om een coronatoegangsbewijs te kunnen vragen aan werknemers in sectoren waar het coronatoegangsbewijs voor bezoekers wordt toegepast."

De afgelopen weken hebben we kunnen merken hoe dat werkt als een vrijheidsschendende maatregel in de gereedschapskist van het kabinet zit. Ook terwijl er geen enkele epidemiologische noodzaak voor was, hield de regering de QR-samenleving in stand. En als het aan Brussel ligt, blijven we in Europa nog tot 1 juli 2023 elkaars vaccinatiestatus controleren. U begrijpt. Wij zijn wel klaar met die coronapas, maar de coronapas is nog niet klaar met ons.

