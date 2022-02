2023, geen idee of we dan nog leven joh

De Europese Commissie wil de geldigheid van de Europese QR-codes met een jaar verlengen tot 1 juli 2023, toevallig ook de Europese Dag Ter Ere Van Sint Juttemis. Want hee, voordat je het weet moet je opeens een systeem waarin de overheid massaal medische gegevens van burgers verzamelt opdoeken, en daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Ondertussen bepalen alle landen nog steeds gewoon hun eigen regels en is het op zich niet super onhandig dat je niet zeventien verschillende apps voor achttien verschillende surveillancesystemen op je telefoon hoeft te zetten als je met de fiets naar Alicante rijdt. Maar goed. Verlengd tot 1 juli 2023 dus. Kunnen we met zijn allen afspreken dat we dit NIET aan Ernst Kuipers verklappen, want voor je het weet doet Nederland alsof het 'moet van Brussel' en zitten we nog meer dan een jaar aan 3G vast.