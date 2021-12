Zijn we anti-voortschrijdend inzicht?!? Lekker hoor politici pakken op uitspraken over de deltavariant die niet geldig zijn voor de omicronvariant. Zal ik er nog eentje vertellen?! Een 9V batterij kan je likken, een stopcontact niet.

"The new report (Report 49) from the Imperial College London COVID-19 response team estimates that the risk of reinfection with the Omicron variant is 5.4 times greater than that of the Delta variant. This implies that the protection against reinfection by Omicron afforded by past infection may be as low as 19%."

Nogal logisch dat je de geldigheid van een coronapas intrekt als de omicronvariant onvoldoende aantrekt van een eerdere vaccinatie of genezing.

"Depending on the estimates used for vaccine effectiveness against symptomatic infection from the Delta variant, this translates into vaccine effectiveness estimates against symptomatic Omicron infection of between 0% and 20% after two doses, and between 55% and 80% after a booster dose."

Boosteren werkt dus, alleen niet genoeg. Het vernieuwen van vaccins kost enkele dagen. Waarom doen we dat niet?!? VInden we lockdowns of een zorginfarct leuk? tpo.nl/2021/11/30/ontwerpen-nieuw-mrn...

We kunnen woordspelletjes blijven spelen, maar bij 32 mutaties op de spike weet je dat je nieuwe antistoffen nodig hebt die zijn ontwikkeld op basis van de nieuwe variant.