Ik rood al tien jaar dat je de vaccinproductie moet vertienvoudigen als je virussen snel de wereld wil uitwerken. Hoef je alleen de mensen die willen te prikken.

Nu gaan we boostervaccins plaatsen tegen de originele variant, terwijl we er zo’n vijftien verder zijn. Alsof je Windows XP installeert. Het is weer Nederland in de tweede Wereldoorlog. Jan Soldaat op een fiets met een geweer tegen een Duitse tank. Onze defensie tegen een volledig bekend virus is zielig, het is te weinig en verouderd.

Nu de indicatoren een paar procent dalen vieren politici en topambtenaren de overwinning. Ten eerste is dit statistische ruis, ten tweede is omicron nog niet dominant. Dan ben je gewoon aan de defileren om een overwinning te vieren, terwijl de vijand onder ons is, in aantocht is en onze zorg volledig heeft uitgeput. Hier hebben we weer een politieke Bokito’s die zichzelf op de borst slaan, terwijl IC-verpleegkundigen zich helemaal de tyfus werken na anderhalf jaar rennen.

Omicron zou mild zijn, toch is het de eerste variant die ook honderden kinderen het ziekenhuis in werkt in Zuid Afrika.

Ik ga het nog 1 keer zeggen, je hebt een wereldwijde vaccinatie campagne nodig met een mRNA vaccin gebaseerd op de omicron variant, en ja je moet ook kinderen vaccineren. We mogen de vaccinatie capaciteit vertienvoudigen. Dat is allemaal veiliger en goedkoper dan deze shitzooi.