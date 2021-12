Even kort samengevat, hele verhaal gaat hier nooit passen in een commentaar, dus een beetje van de hak op de tak.



De gemiddelde wekelijkse oversterfte in 2021 volgens het CBS over een periode van 13 weken (schuivend kwartaal), voor alle leeftijden = tot65jaar + 65-80jaar + 80plus:

Wk25-37: 240 = 13 + 103 + 124

Wk29-41: 292 = 13 + 120 + 158

Wk33-45: 428 = 24 + 161 + 243

De tussenliggende perioden weggelaten, ze voegen niet heel veel toe, de cijfers lopen op en beginnen dat steeds harder te doen. In alle leeftijdsgroepen is oversterfte te zien. Oversterfte heb ik hier berekend door te vergelijken met gemiddelde sterfte over de gegeven weken over de vijf jaar voordat covid-19 uitbrak (2015-19). 2020 was een sterk afwijkend jaar, met een enorme piek in maart-april, dat jaar daarom niet gebruikt.

Procentueel lag de oversterfte in 2021 over wk33-45 op +15.9%. Per leeftijdsgroep was dat +5,7% voor onder de 65jr, +19.3% voor 65-80jr en +16.8% voor 80plus.

Waar werd deze oversterfte door veroorzaakt? Is dat overbelasting van de gezondheidszorg? Mogelijk, maar dan zouden we dat in 2020 ook gezien moeten hebben toen de belasting hoger lag dan nu.



Oversterfte over dezelfde perioden als hierboven, nu over 2020:

Wk25-37 089 = -4 + 033 + 060

Wk29-41 152 = -6 + 048 + 111

Wk33-45 369 = -1 + 119 + 251



Hier valt op dat er ondersterfte te zien was in de groep tot 65 jaar. Wanneer begon de groep onder 65 jaar oversterfte te vertonen?



De gemiddelde wekelijkse oversterfte (+) dan wel ondersterfte (-) over de eerste weken van 2021 van de leeftijdsgroep tot 65 jaar wat meer in detail bekeken:

Wk02-14 -18

Wk03-15 -14

Wk04-16 -11

Wk05-17 -05

Wk06-18 +01

Wk07-19 +11

Wk08-20 +10

Wk09-21 +13

Wk10-22 +17



In week16 werd gestart met het vaccineren van de bevolking onder de 65 jaar. Toeval?