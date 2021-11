N.a.v de ein-de-loze stroom Covid grafieken ga je -ongewild- toch denken of dit probleem heftiger is in rijke landen?

Ik stel me inmiddels zo voor dat in een arm land, er domweg veel minder oude, zieke en kwetsbare mensen zijn. Omdat die wegens gebrek aan medische zorg en een totaal gebrek aan overheidssteun niet eens oud kúnnen worden. Er is daar nu dus geen oversterfte, alles is daar vrij normaal wat sterfte betreft.

Wij daarentegen, hebben een groot probleem met de zwakkeren, de kwetsbaren, de ouderen. Omdat ze gewoon gemakkelijk dood gaan. En dan heb je dus "oversterfte" en dat is politiek gezien erg gevoelig. Overigens is "oversterfte" natuurlijk ook maar gewoon een subjectieve realiteit. Feitelijk maakt het niets uit of er nu 20% meer mensen dood gaan dan een jaar eerder. Het heeft geen enkele invloed op de maatschappij als geheel, tenzij; tenzij je als maatschappij niet wilt, of kunt, accepteren dat er mensen dood gaan. Dán heb je een probleem gecreëerd wat lastig te vangen is, omdat het gebaseerd is op niets als emotie.

Ik pleit hiermee niet voor een soort van rücksichtloze houding jegens de zwakkere medemens overigens. Ver van dat. Maar heb wel het gevoel dat wij, als samenleving, ons zelf nu met problemen opzadelen die in andere landen helemaal geen probleem kúnnen zijn. Wij houden alles zo lang mogelijk in leven, je zou kunnen zeggen; tot de dood erop volgt. En als die dood dan uiteindelijk, en onvermijdelijk, toeslaat, dan kijken we als Westerlingen er niet naar met verdriet, acceptatie en berusting, maar met een gevoel van ontkenning en frustratie.

Het in leven houden van mensen is een nobel doel, en een goed ontwikkelde beschaving waardig. Er is echter wel een keerzijde: je hebt een immer groeiende groep kwetsbare mensen rondlopen die een onevenredig grote invloed heeft op alle andere groepen mensen in de maatschappij. En je hebt met het minste of geringste 'grote oversterfte'. Eigenlijk is het een nare gedachte maar komt ongewild toch naar boven in deze vreemde grafieken en statistieken tijd.