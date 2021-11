Niet te vroeg juichen maar vooral geen applaus geven. Ik vind het heel eng om een bekentenis te doen en ik vrees dat mij dat mogelijk op een levenslange verbanning van onze gevreesde Joris komt te staan. Ik ben, slik.. bij mijn hele linkse oom Joop op bezoek geweest. Oeps!

Die verklapte mij op zijn website iets over viroloog Tom Peacock, dat hij geen familie is van de captain www.youtube.com/watch?v=RjT51AB8eq0, maar ook dat hij waarschuwt voor, zoals hij dat zei, gruwelijke corona mutaties, waaronder de variant B.1.1529 die in Zuidelijk Afrika is opgedoken waarvan er al eentje naar Hongkong is verhuist . Hoogleraar Francois Balloux vermoedt dat de gruwelijke virus mutatie in een klap is ontstaan.

Omdat we altijd veel te lang moeten wachten op vereiste vervolg acties van onze demissonarissen, de "denkende geest" Hugo en zijn onnadenkende action action roepende broeder Markus, luidt per direct mijn discreet dat het ten zeerste wordt afgeraden nog te klappen.

Dus beste allen, klap alstublieft niet meer, niet meer klappen voor de zorg. En jullie daar in Den Haag alstublieft geen harde beleidsklappen meer uitdelen in een desperate poging het virus er nog onder proberen te krijgen. Direct kappen met alle rellen en agressie tegen onze hulpverleners zodat onze dienders zich niet meer genoodzaakt voelen klappen uit te delen tegen alle stronteigenwijze landgenoten. Maar zeker niet klappen voor alle onvergetelijke prestaties die Hugo of Mark tot nu toe hebben laten zien. Vanaf nu gaan we niet meer klappen, dat wordt wat mij betreft onmiddellijk ten strengste verboden.

Vanaf nu zullen we het moeten doen met de bemoedigende zachte of straffende harde armen die pappa Bruls liefdevol om ons heen slaat, of indien dat nodig is om openbare orde te herstellen, de strenge brul "NIET KLAPPEN!" Beste mensen, houdt u aan de basisregels... bemoediging en liefs toegewenst met een warme knuffel erbij van mij.