Slecht nieuws voor iedereen die liever niet doodgaat: de oversterfte in Nederland blijft maar stijgen. We zitten nog niet op het niveau van afgelopen winter tijdens de tweede coronagolf en bij lange na niet op het niveau van de eerste coronagolf, maar toch. "In oktober overleden wekelijks meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in alle weken. In totaal overleden ruim 1250 mensen meer dan verwacht voor deze maand." Het lastige bij kale oversterftecijfers is: je weet niet waar het door komt. In de laatste week waarover we sterftecijfers hebben (week 43) registreerde het RIVM 88 coronadoden, een stuk minder dan de totale oversterfte van 472. Het zou natuurlijk kunnen dat er opeens veel meer verborgen coronadoden zijn te betreuren, zeker omdat niet iedere coronadode gemeld hoeft te worden (vraag maar aan Nieuwsuur). Het zou ook kunnen dat er een andere oorzaak is, zoals griep, of überhaupt een verslechterde conditie van de allerkwetsbaarste groepen omdat de afgelopen periode nou niet wat je noemt normaal & gezond is geweest. Wat niet bepaald waarschijnlijk is, is de totaal geschifte complottheorie van Toet Krank Baudet dat het allemaal aan de vaccins ligt. De meeste oversterfte zit namelijk bij 80-plussers en Wlz-zorggebruikers, die grotendeels in februari en maart zijn gevaccineerd. Maar goed, mensen die dat geloven zijn toch te druk met zelf onderzoek doen.