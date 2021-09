Dood is de meest betrouwbare, valide en reproduceerbare variabele. Ofschoon ik het niet kan bewijzen is hier een redelijk geringe kans dat hier registratie fouten plaatsvinden (wat ik uiteraard niet kan bewijzen). De rest, ziekt A creeert dood, is niet exact te meten en is sterk afhankelijk van degene die moet registreren dat ziekte A de dood bij persoon X veroorzaakte. Mensen (artsen) zijn zeer slechte meetinstrumenten met hoge intra/intervariatie bij beoordelingen (meer dan voldoende onderzoek aanwezig). Kunnen ze niks aan doen. Is ook geen verwijt. 't Is bijna niet te doen om een knoerthard systeem in te zetten. Dat gaat klauwen met geld kosten. Heel veel klauwen. Hebben we dat er voor over? Of zullen we het geld investeren in wetenschapsinstituten die de gouden standaard van (medisch) onderzoek willen, of zelf moeten halen, om bewezen behandelingen te kunnen staven en inzetten?