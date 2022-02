De beste uitweg uit de hele corona-crisis blijkt nu eigenlijk geleverd te worden door het corona-virus zelf, namelijk de omikron-variant.

En dat vinden Pfizer en regeringen NIET leuk.

Maar goed is zal een beetje mild en redelijk zijn: inderdaad was en is er een oversterfte, voornamelijk bejaarden, en wist niemand wat de juiste weg was, en heeft de regering miljarden gestoken in maatregelen, waaronder gratis vaccinaties en steungelden en wat niet meer. Als ze niks gedaan hadden was het ook niet goed geweest.

Als het virus inderdaad super-dodelijk was geweest, hadden de mensen voorgedrongen voor vaccinaties, en verwijten gemaakt dat de regering niet genoeg deed etc., en waren er, denk ik, zeer weinig principiële vaccin-weigeraars geweest.

Het is makkelijk om een grote te mond te hebben als de stakes niet hoog zijn en min of meer vrijblijvend je kan lopen mekkeren en klagen.

Metafoor: in de woestijn sterf je bijna van de dorst: regering biedt je Pepsi aan, maar je klaagt omdat je Coca-Cola suikervrij wil, of water. Want suiker is slecht voor je, en weet je wel wat er allemaal in zit?

Ok, slechte metafoor, maar ja, heb op dit moment niks anders, lol.