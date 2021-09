: Dit is echt zo'n grote onzin hè. Stel hè (ik ken jou niet), jij woont heel je leven in een grote stad (jouw keuze). Je ademt lekker veel fijnstof in en zo, want je woont ook in de buurt van de Hoogovens. Op je 57e krijg je longkanker. Dan ga jij ook de IC weigeren? Met in de stad wonen heb je immers bewust dit risico opgezocht! Jij wappie! Zelf je eigen zorgkosten betalen nu!

Mensen die geen vaccin nemen, die mogen dat zelf kiezen. En ja, zij lopen een hoger risico om (serieus) ziek te worden. Maar dat geldt dus ook voor dikke mensen, mensen die veel suiker eten, of veel alcohol drinken, of workaholics die veel stress ervaren. Van leven ga je nu eenmaal dood. En op een Amerikaans systeem zitten we ook niet te wachten hier toch?