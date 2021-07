Omdat die ontzettende Diederik van zijn vrouw niet meer in de talkshows mag zitten horen we hem nu steeds vaker op de radio. U kent allemaal wel het spreekwoord: als de junk eenmaal van de heroïne heeft geproefd... Enfin, nu mocht Gompie tegen zijn zin in weer komen opdraven bij BNR - in zijn eigenste podcast blijkbaar, maar als je toch al de hele dag wordt doodgesmeten met coronageleuter heb je de podcast van de schele peetvader van Famke Louise echt niet nodig om informatie te verkrijgen. MAAR NU DUS WEL! 9892478724 keer is scheepsrecht!!! Volgens Gompie is de eventuele ellende veroorzaakt door de Deltavariant slechts een flauw aftreksel van original gangster corona. Blabla vaccinatiegraad: "Het risico dat hierdoor ontstaat, is nooit meer hetzelfde als in 2020 het geval was (...) Op dit moment verwachten we niet dat de ziekenhuizen zullen overlopen en we dan weer in een lockdown komen." Bedankt Gompie voor het altijd vertellen van de absolute waarheid. Wat-ie eigenlijk roept, is dat bangbroek Hugo de Jonge niet zo moet zeuren, en óók dat we niet meer het balkon op hoeven om te applaudisseren voor de mensen uit de zorg. We kunnen ze gewoon weer een mager salaris geven en dan is alles goed!