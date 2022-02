Toen ik corona had kon ik gewoon mijn QR-code gebruiken. Ik heb het niet gedaan, logisch ik was ziek. Nadat ik was uitgeziekt kreeg ik een herstelbewijs, met bijbehorende QR-code. Dat herstelbewijs is een jaar geldig in Nederland, een half jaar in het buitenland. Elke logica ontbreekt. Dat is temeer het geval nu ik mensen ken die binnen een periode van 3 maanden twee keer corona hebben gekregen. Het herstelbewijs in een QR code zetten is daarmee onzinnig.

Gebleken is dat mensen die gevaccineerd zijn minder kans hebben om ziek te worden en minder kans hebben om ernstig ziek te worden en minder kans hebben om opgenomen te moeten worden in het ziekenhuis en minder kans hebben op de IC te belanden en minder kans hebben om aan corona dood te gaan. Dat is het wel. Je doet er dus verstandig aan je te laten vaccineren. QR lijkt meer valse veiligheid.