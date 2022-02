Nou, daar gaan we dan. De aankondiging van de grote heropening van het land die veel te lang op zich liet wachten en die zelfs nu nog onnodig wordt gerekt. Want vanaf vrijdag gaat uw favoriete bierboer tot 1:00 uur open en pas een week later kunnen we weer de hele nacht doorhalen. Waarom we daar nog een week extra op moeten wachten en dus nog zeven dagen extra met een nutteloze QR moeten wapperen, weet niemand. En hoewel 3G daarna uit ons leven verdwijnt (tenzij u naar buitenlandistan gaat) krijgen we voor grote evenementen een 1G-beleid terug, waarbij het niet langer uitmaakt hoevaak u een naald in uw bovenarm kreeg, want u moet voorafgaand aan ieder binnenfeestje gewoon een stok in uw hersenpan laten kriebelen. Want ondanks dat corona geen bedreiging meer vormt voor de samenleving moet u er wel regelmatig aan herinnerd worden dat de overheid uw leven bepaald over u waakt. Want corona is misschien klaar met ons, maar de coronamaatregelen zijn nog niet klaar met u. Kuipers loopt deze versoepelpolonaise vanavond in zijn eentje, want Rutte heeft functie verplichtingen elders, maar verwacht geen feestsfeer want het waakzaamheid, voorzichtigheid en langdurige angst is het thema van de avond. Dat kan wel zo zijn, maar nu bierrr!

BONUSWOB: Plusminus 5500 pagina's Coronawob, nét online gezet

BONUS-MEH: "Voetbalstadions weer volledig open voor publiek, fans hebben coronabewijs nodig (bron: ingewijden)"



UPDATE: Per direct vervalt het thuisbezoeklimiet en wordt het thuiswerkadvies omgezet in "werk helft van de tijd thuis".

UPDATE: Alle veranderingen HIER te lezen.

UPDATE: Vanaf 18 feb dus nog maar nodig om vijf dagen in zelfisolatie te gaan na positieve test, mits 24 uur zonder klachten.

UPDATE: Lol. Advies om met carnaval drukke plekken te mijden.

UPDATE: Kuipers: Bij te grote uitval van zorgpersoneel kan die 3G-coronapas weer terugkeren.

Brownies?

Post Corona Poll De coronamaatregelen gaan eraf. Wat nu? Verder strijden in Canada

Bier

Daadwerkelijk zaken van A naar B vervoeren

100% focus op de genderdiscussie

Naar Freek de Jonge in het theater

Kinderen thuis zwemles geven

Uitzoeken wanneer volgende concert Lil' Kleine is

Stedentrip Kiev

Demonstreren tegen inflatie op Museumplein

Iets met vinkjes



