Hee kijk, de tribunalen en het 'burgerverzet' komen lekker op stoom. Heden is een GGD-locatie te Limburgs Heerlen overlopen door wappiecommando's van antivaxxwappieterreurgroepering 'TeAm NeDeRlAnD' die heus niet allemaal FvD stemmen. Hierbij is ook gevochten, met personeel danwel met aanwezige niets vemoedende volstrekt onschuldige burgers die een boostertje kwamen halen. Het fascistische wappietuig "ging de discussie aan met het personeel" en beschuldigden de toch al zo moegewerkte onderbetaalde zorgmedewerkers van "moord en genocide op de Nederlandse bevolking". Jeetje, van welke Telegraaf/BNR-columniste, 'compleetdenkers'-Youtubekanalen en Tweedekamerpolitici zullen ze dat nou toch hebben hè? (Ons Moederhart breekt.) Omdat de wappiebruinhemden weigerden de GGD-post te verlaten was inzet van de politie noodzakelijk en wordt voortaan de beveiliging flink opgeschroefd. Diepe zucht. We vragen het nog maar eens een keer: moeten er echt doden vallen voordat politie, justititie en AIVD eindelijk eens een einde maken aan die met de dag harder radicaliserende minderheidsgroepering der antivaxxwappies? Want het begint in Haaksbergen, daarna is het bal in Heerlen en voor je het weet krijgen ze zetels in de Tweede Kamer en stellen ze doodleuk 6 miljoen Kamervragen over 'de geheime agenda van het WEF' terwijl ze impliciet hun laagschedelige rancunesschapen oproepen om met een fakkel bij politici thuis aan te bellen. Voeg hier desgewenst een Godwin of tien in. Of honderd. Verder: napalm. Heel veel napalm, godnondejunogesantoe!