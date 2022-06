Vandaag wordt het retewarm, koud, regenachtig & nat en daar wil u kalm, rustig en liefst met een kouwe kletser binnen handbereik van genieten. Waar u dan NIET moet zijn, is Rotterdam. Want daar houden Greenpeace, Fossielvrij NL en die eindtijd-LARP'ers van de Uitroeiingsbeweging een intimiderende bijeenkomst vóór de planeet - dus tégen mensen met een auto, een barbecue en een ademhaling. De planning voor die demo kwam tot ons via de digitale lijnen van een energieslurpend datacentrum en omdat wij van de GeenStijl iedereen een koel verhit weekend wensen, delen we die info alhier opdat u weet waar u weg moet blijven om geen kruispuntliggende mispunten te treffen, die tussen u en dat heerlijke kouwe pils in staan. Of ga er gewoon wel heen, het is een ongelofelijk divers uitje voor het hele gezin, bomvol modieuze onderwerpen zoals Oekraïne en Jerry Airfryer is er ook en feministes tegen rolstoelgrappen (ofzoiets) en Laura Bromet zal ook wel komen plus er komen niet alleen groene maar ook échte geloofsgekkkies en er zijn fietsers - FIETSERS! Waar zie je dat nog? - dus het wordt echt awesome en het is nog goed voor je eigen betrokken gevoel over de staat van de planeet ook!

Praktische informatie over de Klimaatmars van zondag 19 juni in Rotterdam

Hierbij praktische informatie over de route, het programma, locaties, tijden en activiteiten rondom de Klimaatmars in Rotterdam. En informatie om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op zondag 19 juni.

Aanvangstijden en route

De Klimaatmars start met een kort podiumprogramma om 13:00 uur op het plein de Binnenrotte voor de Markthal Rotterdam. Rond 13:30 uur vertrekt de mars. De route gaat door de binnenstad van Rotterdam en komt langs Blaak, Coolsingel en Hofplein en eindigt weer op de Binnenrotte. Langs de route is op meerdere plaatsen muziek.

Er is een verkorte alternatieve route voor mensen die zich niet in de menigte willen begeven en/of geen lange afstanden kunnen afleggen. Deze snijdt een stuk af van de hoofdroute.

Naar verwachting is de mars tussen 15:40 en 16:00 uur terug op de Binnenrotte, waar wordt afgesloten met nog een aantal sprekers op het podium.

Volgen van de Klimaatmars

Er is een livestream van het podium-programma, te vinden op klimaatmars.nl/livestream. Ook de protestmars door het centrum van Rotterdam is live te volgen via Instagram en Facebook.

Journalisten kunnen zich aanmelden voor een WhatsApp-kanaal waar updates worden gedeeld zoals informatie over aantallen deelnemers. Aanmelden via deze link.

Aantallen deelnemers

Zodra we een eerste schatting kunnen geven van het aantal deelnemers tijdens de mars zullen we dat zo snel mogelijk laten weten via de WhatsApp groep en de social media-kanalen. De ervaring leert dat de aantallen na de eerste schatting nog toenemen. We blijven tellen en delen na afloop ook een inschatting van het totale aantal deelnemers via een persbericht.

Veelzijdigheid

Voorafgaand aan de Klimaatmars is er in de Laurenskerk een speciale kerkdienst georganiseerd door de Interreligieuze Klimaat & Geloofgroep. Deze dienst met de titel 'Hand in hand voor een leefbare aarde' start om 11:00 en duurt tot 12:30. Hoofdsprekers zijn Jerry Afriyie en Faiza Oulahsen. Adres: Grotekerkplein 27, 3011 GC Rotterdam

De Klimaatmars bestaat zondag uit verschillende protestblokken voor het klimaat zoals het Vredesblok, Agro Ecologisch Blok en een Zorg en Gezondheidsblok. Een compleet blokken-overzicht staat hier. Tijdens de mars dragen tientallen mensen een groot kartonnen vliegtuig van Greenpeace om duidelijk te maken dat de luchtvaart moet krimpen. Voor meer rust, meer natuur en minder klimaatschade. Milieudefensie loopt mee in een Klimaatplan-blok met oproepen aan 29 grote vervuilers van Nederland. Oxfam Novib deelt actieborden uit links van het podium bij de marktkraampjes vanaf 11.30u. Ook kun je op deze plek een t-shirt zeefdrukken met een klimaatslogan.

Voor de jongere deelnemers en hun familie is er een aparte verzamelplek bij het luchtkussen, zij lopen ook samen in een protestblok. Er zijn zo’n vijftig samenreis-events vanuit het hele land georganiseerd door lokale klimaat actiegroepen. Vanuit verschillende steden worden fietstochten naar de mars georganiseerd, zo komen er fietsers uit Dordrecht, Delft en Hoek van Holland.

Podiumprogramma (onder voorbehoud)

Hosts/moderator: Lynn Zebeda & Roos van Students for Future

13:05-13:15 Opening door hosts en welkomstwoord Gijsje Robbie namens Fridays For Future Nederland en de Klimaatcrisis Coalitie

13.15-13.20 Nout van der Vaart van Stop Oliewinning in Rotterdam. Pleit voor een stop aan nieuwe oliewinning.

13.20-13.25 Een speech van Solomon Yeo van Pacific Islands Students Fighting Climate Change

13.25-13.30 Videoboodschap van Fridays for Future Oekraïne

Start mars

15.40 terugkomst podium en muziek van Manuwi C Tokai

15.45-15.50 aandacht voor de oorlog in Oekraïne

15.50-16.00 Speech van Bas van Weegberg van FNV over energiearmoede en de verantwoordelijkheid van grote vervuilers

16.00-16.05 Speech van Jeanette, politiek activist, spreker, model en onderdeel van Feminists against Ableism. In samenwerking met Jacquie Davis (@slaapkameractivist) oprichter van @GeenDorHout en bedenker van #OhNeeOV. Speech over (eco) validisme en de noodzaak van inclusie.

16.05 - 16.10 Spoken word van Hind Eljadid

16.10 - 16.25 Q&A met vertegenwoordigers van politieke partijen, waaronder PvdA, GroenLinks, Bij1, SP en Volt.

16.25 - 16.30 Overhandiging petitie Stop Oliewinning Rotterdam (SOR)

16.30 - 17.00 Afsluiting en muziek van Pravini met band

Organisatie

De Klimaatmars in Rotterdam wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL, Milieudefensie, The Transnational Institute (TNI), Code Rood en DeGoedeZaak en de steun van meer dan honderd andere maatschappelijke organisaties. Deze mars is een vervolg op de Klimaatmars van november vorig jaar waar 40.000 mensen in Amsterdam de straat op gingen om beter klimaatbeleid te eisen. Ook werd in maart 2021 het Klimaatalarm in meer dan 40 steden door heel Nederland.

Wat een totale feestneuzen! Zin in!

Het is een mars. Dus niet gaan zitten.