Vroeger, lang geleden, toen energie nog betaalbaar was en je nog virtuele nekschoten mocht uitdelen, vulden we hele rubrieken met 'FAIL! Francisco van Jole spoort verkeerde op', omdat de door belastinggeld gefinancierde hobbysite van Francisco van Jole (Metoo-pleger die nog steeds(!) in dienst is bij de VARA, een omroep die vooral bekend is geworden door graaisocialisme) steeds de verkeerde opspoorde. Das war einmal. Tegenwoordig produceren ze bij JOOP.NL keurige stukjes en mag alleen Haatopa Han (186) af en toe nog wat ophefartikeltjes om te LOLen publiceren. 'Gezinskrant' AD daarentegen lijkt inmiddels het nieuwe JOOP.nl op papier te zijn qua nepnieuws en ideologische desinfo aanzwengelen. Voor wie niet weet wat dat is, AD: dat is een woke 'krant' (gedrukt op papier, lolol) die in handen is van een Belgische uitgever die ook de woke krant Volkskrant uitgeeft, het woke kinderindoctrinatiestripblad Donald Duck en de ultra-woke digitalegegevensharvester annex '''nieuwssite''' NU.nl. Maar gelukkig zijn niet álle journalistieke media in Nederland in handen van één en dezelfde woke Belgische uitgever, want daarmee zou de mediapluriformiteit wel heel erg in het geding komen. Alle andere journalistieke media, op wat marginale titels en GS na, zijn in handen van...ook een Belgische uitgever. (Ja, dan krijg je dus dit.)

Goed, nu ben je weer helemaal bij wat de onafhankelijke 'kwaliteitsjournalistiek' in Nederland betreft en kunnen we het verder over het AD hebben.

Dat AD had vroeger een hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele slechte hoofdredacteur die maar niet weg wilde en toen ie eindelijk wel werd gedickbenschopt kwam er een andere hele slechte hoofdredacteur voor in de plaats. Maar dat is een vrouw, dus dan is het prima als het een hele slechte hoofdredacteur is, want een vrouw als hoofdredacteur is 'diversiteit' (regenboogje) en dan doet kwaliteit niet meer ter zake. Nogmaals, het is allemaal onderdeel van dezelfde Belgische woke uitgeverij, alwaar ze exact één ding écht heel erg interessant vinden en dat is journalistiek bedrijven winst maken. In een dom baggerland als Nederland doe je dat door heel veel bagger met heel veel slachtoffergedram en emotieshit online te pompen, heel veel bagger over BN'ers online te pompen en verder heel veel woke ideologisch nepnieuws en agendagestuurde desinformatie online te pompen. Want in een dom baggerland als Nederland wonen heel veel domme mensen en die klikken graag op domme bagger, dus veel domme bagger = veel kassa.

Zoals bijvoorbeeld het schandelijke nepnieuws in dit desinformatie-artikel waarin met droge ogen wordt beweerd dat universiteiten zich helemaal niet herkennen in de absoluut ware bewering van uw VVD-minister van justitie dat woke een probleem is op Nederlandse universiteiten. AD heeft daarvoor een 'koepelorganisatie' van universiteiten gebeld (wel zo makkelijk, dat scheelt weer universiteiten afbellen hè?) en natuurlijk een '''expert''' gevonden. Die '''expert''' heet Miko Flohr, en Miko Flohr is archeoloog, gepromoveerd op potscherven, schreef mee aan het verkiezingsprogramma van GroenLinks en doceert aan de universiteit Leiden (bekend van Raisa Blommenstein, Thierry Baudet en Paul Cliteur).

Iedereen die wel eens meer dan drie tweets van Miko Flohr heeft gelezen snapt dat Miko Flohr veel is, maar beslist géén betrouwbare en objectieve expert. Miko Flohr is wél een volkomen geradicaliseerde woke social justice warrior die gefrustreerd is geraakt door het feit dat hij geen hoogleraar mocht worden en vervolgens de schuld daarvan dan maar aan 'racisme' is gaan geven want Miko Flohr is gedeeltelijk(!) van Indische afkomst, ofzoiets.

Samengevat: wat de in Leiden gepromoveerde wappies Raisa Blommenstein en Thierry Baudet op rechts zijn is de in Leiden gepromoveerde social justice warrior Miko Flohr op links.

Uiteraard weten ze dat bij het AD ook wel, maar nogmaals, bij AD willen ze helemaal geen journalistiek bedrijven, maar zoveel mogelijk bezoekers online trekken, want clicks en clicks is kassa. Leer ons iets over clicks en kassa.

En zo staat er wéér een nepnieuwsartikel in de islamofiele 'gezinskrant' AD. Een nepnieuwsartikel waarin doodleuk wordt beweerd dat er helemaal geen probleem is met woke op universiteiten want '''expert''' Miko Flohr zegt het (sterker nog, zijn betoog komt samengevat neer op: 'Je hebt feitenvrij brallen waarmee mensen worden gekwetst en je hebt beschaafd academisch policor woke en dat is pas écht debat') en een of andere 'koepelorganisatie' zegt het, dus waar. De eindredacteur is toch al wegbezuinigd bij AD.nl dus het kan meteen ongezien online, lekker tussen de kookrubriekjes en speciaal voor de Google-SEO geschreven '''lifestyle'''- fopberichten door. Winwinwin voor iedereen want clicks en clicks is kassa. KATSJING! Fuck journalistiek! Fuck feiten! Dood aan objectiviteit!

Nouja, om een lang verhaal kort te maken hebben wij 15 hele seconden van ons leven besteed aan googlen, wat kennelijk veel te veel moeite was voor AD, en daarmee kunnen wij moei-te-loos aantonen dat Miko Flohr, de 'koepelorganisatie' en AD hartverscheurende totaalpoep praten.

Geen nepnieuws: woke is een serieus probleem op veel Nederlandse universiteiten. Punt.

Je zou heel goed kunnen vinden dat het echt best wel deepshit-batshit crazy is dat een ongefundeerd tendentieus sjokbloggie als Geenstijl dan maar wat feitjes voor de broodnodige zjoernalistique balans bij elkaar moet sprokkelen om de 'betrouwbare' (couranten)media terecht te wijzen, maar helaas is dat wel een beetje de situatie van Nederland anno 2022 waar de meeste media, net als de meeste universiteiten, zó door een door kapot gewoked zijn dat ze al lang geen enkele moeite meer hebben met het schaamteloos verkopen van nepnieuws. Zolang er elke dag maar KATSJING klinkt is het allemaal best. Dom klikvolk in overvloed in Nederland immers.

En niemand legt ze een strobreed in de weg: Ombudsmannen (V) zijn alleen geïnteresseerd in klachten over feitenvrije journalistiek als het over 'extreem-rechts' gaat (zie NPO vs. ON), mediawaakhonden drammen alleen nog maar over 'diversiteit' en houden hun smoel zolang de hoofdredactie maar vrouw/neger/transgender/rolstoelend is en verder is er eigenlijk geen interne kritiek vanuit de beroepsgroep omdat 95% van degenen die kritiek zouden moeten leveren allemaal worden betaald door dezelfde Belgische uitgever of de andere zelfde Belgische uitgever.

En in de verte lacht een Belgische uitgever lachen twee Belgische uitgevers (KATSJING!).

