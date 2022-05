Het is onvermijdelijk dat in Nederland partijkartelland bestuurders met politieke affiliaties aantreden. Zie bijvoorbeeld de Hoge Colleges van Staat: de Raad van State met Thom de Graaf (D66) en de Algemene Rekenkamer met Arno Visser (VVD). Alleen Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen is partijloos. De NPO is geen Hoog College van Staat maar het komt er wel in de buurt qua invloed.

Wat ons brengt op de onthullingen over Shula Rijxman dit weekeinde. Haar voorganger als voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO was Henk Hagoort, die bekend stond als CDA'er. De tot voor kort collega's van Rijxman in de Raad van Bestuur zijn de nog steeds zittende PvdA-veteraan Martijn van Dam en CDA-denker en Wilders-criticus Paul Doop. Voorzitter van de Raad van Toezicht is oud-D66'er en nog steeds VVD'er Tjibbe Joustra. Kun je wat van vinden maar we weten in ieder geval van welke partij ze zijn.

Hoe anders is het met Rijxman. Want ja, ze stemde naar eigen zeggen wel op D66 maar de beschuldigingen dat ze onderdeel zou uitmaken van de sociaal-liberale kaste vond ze maar 'strontvervelend'. Dankzij de onthullingen weten we nu dat er een direct lijntje liep tussen de toenmalige baas van de NPO en D66-leidster Sigrid Kaag. En dat Rijxman zich bij Nieuwsuur beklaagde over een interview met Kaag. Zelf zegt Rijxman over die betrokkenheid: "Natuurlijk heb ik Sigrid Kaag weleens geadviseerd, ook in campagnetijd, want ik ken haar goed. Maar ik ken ook andere politici goed. Ik geef iederéén adviezen, niet alleen D66." Kapotbenieuwd naar haar adviezen voor Geert Wilders en Thierry Baudet.

Maar het draait hier om het woordje 'natuurlijk'. Dat impliceert dat haar handelen volstrekt normaal zou zijn. Dat er niets mis mee is als de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO - feitelijk het bestuur van het door de belastingbetaler met honderden miljoenen euro's gefinancierde publiek omroepbestel - partijleiders gaat adviseren. En zich beklaagt over 'de toon' van interviews in actualiteitenrubrieken. Maar dat is juist volstrekt abnormaal. Natuurlijk heeft de chef van de NPO contact met politici. Als lobbyist, belangenbehartiger van de NPO. Denk aan het bepleiten van minder bezuinigingen, meer zendtijd, onafhankelijkheid van politieke luimen, dat werk. Bovengenoemde Rijxman-praktijken passen daar overduidelijk niet bij.

Deze affaire zegt ook wat over Sigrid Kaag. De zelfbenoemde voorvrouw van Nieuw Leiderschap heeft zich de adviezen van Rijxman dus laten aanleunen. Schijnbaar heeft Kaag geen moment overwogen om Rijxman vanaf haar moral high horse stevig toe te spreken met een ferm 'Hallo mevrouwtje Rijxman, u daar beneden ja. Vriendelijk dat u mij wilt adviseren maar dat past u niet in uw rol als voorzitter van de NPO. Het past ook niet bij de partij die ik leid, de partij die zich laat voorstaan op transparantie. Wat denkt u wel mevrouw, ken uw plaats. Ik ben geen Mark Rutte, ik niet. En nu wegwezen, vort!'

Maar Kaag besloot anders. En beloonde Rijxman voor haar inspanningen met een D66-wethouderschap in de hoofdstad.

D66 beschikte zoals we nu weten sinds het aantreden van Rijxman als NPO-bestuursvoorzitter in 2016 over een vijfde colonne binnen de NPO en Sigrid Kaag wist dat ook. SAD!

Martin Bosma (PVV) is on the case. Hij wel.